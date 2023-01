Egitto | cargo si incaglia nel canale di Suez

Il Fatto Quotidiano

Una navesi è incagliata nel Canale di Suez, la strategica via d'acqua che collega l'Asia all'Europa via mare: lo ha segnalato su Twitter la compagnia armatrice, la norvegese Leth. "La M/V Glory si è ...Nel 2021 il"Ever Given", lungo 400 metri e con una stazza di 220.000 tonnellate, si era ...dati e infrastrutture del mercato finanziario Refinitiv aveva stimato che i pedaggi persi dall'... Egitto, nave cargo resta incagliata nel canale di Suez: liberata dai rimorchiatori, riprende il traffico… Una nave cargo che trasportava grano si è incagliata per diverse ore nel Canale di Suez, la strategica via d'acqua che collega l'Asia all'Europa via mare: lo ha segnalato ...Una nave cargo si è incagliata nel Canale di Suez, appena a sud di Port Said sul Mar Mediterraneo. L’imbarcazione, MV Glory, trasporta oltre 65mila tonnellate di mais dall’Ucraina diretto in Cina. La ...