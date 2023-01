Effetto detox dopo le feste | ecco come

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Depurarsi e ripulire l'organismoledi Natale è una necessità per smaltire i chili in eccesso, ma anche per ritrovare l'energia necessaria per affrontare il quotidiano.fare

Vanity Fair Italia

Un modo originale per fare un po' didopo le abbuffate natalizie, ma anche per dimostrare che ... Può, inoltre, esercitare un utileprotettivo a livello cardiovascolare , perché fornisce ...L'è assicurato! Anno nuovo e leggero con i nuovi programmi e trattamenti SPA detox per la pelle Gli americani parlano di "sugar face" quando la pelle è lucida e impura a causa delle abbuffate. Per riequilibrarla serve una skincare detox ...Dopo gli eccessi di Natale e Capodanno, la pelle del viso appare più grigia, lucida e con imperfezioni in evidenza. È la cosiddetta "sugar face", causata da un eccesso di zuccheri. Per rimediare, occo ...