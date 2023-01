Edoardo Donnamaria | un’amica riserva qualche critica ad Antonella

Isa e Chia

, cosa pensa l'amica Camilla Ghini Camilla , figlia di Massimo Ghini e volto di Forum, è anche la migliore amica die nelle passate ore ha commentato il percorso del ...In giardino c'eranoe Luca Onestini , i due hanno sentito tutto. L'ex tronista è sembrato realmente dispiaciuto per le grida sentite: ' No dai no!ma che cavolo ridi! Non ... Gf Vip 7, parla un’amica di Edoardo Donnamaria: “Non credevo si potesse innamorare nella Casa” Le anticipazioni del GF Vip 7 rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Nel corso della puntata odierna si parlerà del rapporto tra Antonella ...Un’amica di Edoardo Donnamaria ha rilasciato un’intervista e ha svelato cosa non ha apprezzato di Antonella. E sul suo amico ha detto… Il rapporto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sembra ...