Ecobonus | incentivi auto e moto | domande dal 10 gennaio Quanto vale e come richiederlo

La Gazzetta dello Sport

Stanziati 630 milioni di euro per tutto il 2023 per incentivare l'acquisto di auto e moto a basse (o zero) emissioni. Il contributo varia dai 2mila ai 5mila ...auto 2023 senza rottamazione. Se invece non avete nessuna auto da rottamare, il ... In questo caso bisogna indicare nell'atto di acquisto del veicolo nuovo il contributoDPCM del 6 ... Scooter con gli incentivi 2023: dati e prezzi con sconto Riaprono da martedì prossimo 10 gennaio le prenotazioni sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it per usufruire dell'ecobonus per auto e moto non inquinanti ...Stanziati 630 milioni di euro per tutto il 2023 per incentivare l'acquisto di auto e moto a basse (o zero) emissioni. Il contributo varia dai 2mila ai 5mila euro ...