Ecco perché il prezzo delle uova nella Ue è aumentato del 49% in un anno e più che raddoppiato negli Usa

Leggi su open.online

(Di lunedì 9 gennaio 2023) «Lesono i nuovi Bitcoin». Questo è quello che si legge in un tweet della giornalista economica Genevieve Roch-Decter. Sotto la frase, un grafico che mostra l’impennata delStati Uniti, dove un pacco da 12 è passato dagli 1,60 dollari del 2019 agli oltre 3,50 di inizio 2023. Un fenomeno che non ha risparmiato l’Europa. Spesso si è parlato dei rincari dei beni alimentari dovuti al caro energia e all’inflazione, ma lespiccano per l’aumento di. A dicembre 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021, Eurostat, citata da Ansa, ha rilevato un incremento neldel 49%. Una cifra significativa, soprattutto se messa a confronto con altri aumenti più contenuti. Secondo ...