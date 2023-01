EA7 Emporio Armani Milano | per Tonut tagliato il traguardo dei 200 recuperi in Serie A

(Di lunedì 9 gennaio 2023) L’esterno classe 1993 dell’Olimpia ha raggiunto talenel corso dell’ultima gara di campionato contro la GeVi Napoli. Il quattordicesimo turno dellaA UnipolSai 2022/23 non ha portato in dote molte soddisfazioni all’EA7, sconfitta dopo un tempo supplementare per 87-81 al PalaBarbuto dalla GeVi Napoli di coach Cesare Pancotto. Contro quest’ultima l’Olimpia, reduce dalla vittoria esterna ottenuta lunedì 2 gennaio sul campo della Virtus Bologna, ha perso l’occasione per allungare in classifica proprio sulla compagine felsinea nonostante la miglior performance realizzativa di sempre inA di Baron Davies (autore di 28 punti), la sesta gara consecutiva in doppia cifra di Timothè Luwawu-Cabarrot e il miglior Stefanodella ...

Splendida impresa della Gevi Napoli Basket che vince con i Campioni d'Italia dell'Armani Milano per 87 - 81 dopo un supplementare, nella gara valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri, con Zerini e Zanotti che fino a questa mattina ......La miglior Napoli della stagione, il miglior Michineau (22 e 26 di valutazione), un Howard che emerge quando l'Olimpia pareva aver chiuso i giochi. Una Napoli che ha sperimentato un cambio radicale.