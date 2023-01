“È stata arrestata” Beautiful | drammatico spoiler americano

(Di lunedì 9 gennaio 2023), loarriva dall’America ed è inquietante: una delle protagoniste assolute della soap sarà arree nulla sarà più come prima; tutte le anticipazioni sulla soap opera. I colpi di scena, in, non mancano mai. Grazie alla sua trama ricca di intrighi, la soap opera americana tiene incollati allo schermo i telespettatori da … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Fanpage.it

Sarebbe la stessa persona che nell'estate del 2015 eraa Rimini, dopo che un tabaccaio si era insospettito ed era riuscito a sventare l'inganno. L'ARRESTO Anche allora la dinamica ...... quando una ragazza di 22 anni èe uccisa per non aver indossato correttamente il velo. La voce della popolazione iraniana, però, continua a farsi sentire anche in Italia. Ed oggi ... Sorpreso con la droga, scatta la perquisizione a casa: arrestati zia e ... In Brasile la polizia militare e l’esercito hanno sgomberato il Congresso, la Corte Suprema e il palazzo presidenziale di Planalto dai manifestanti. Almeno 400 gli arresti ...