“È scoppiato il caos” Alex Belli e Delia Duran | la scoperta su Soleil Sorge e stravolge tutto

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Clamoroso quanto è stato scoperto su. Ricorderete tutti gli screzi dei trete la partecipazione al Grande Fratello Vip, ma ora si è registrato qualcosa di davvero inaspettato. Un colpo di scena in piena regola, che ha lasciato tutti senza parole. Tra l’altro la conferma della notizia è arrivata dai diretti interessati, che non hanno nascosto quel momento quasi storico. Non sono mancate nemmeno le polemiche derivanti da un gesto incredibilmente sorprendente. L’ultima news suè arrivata improvvisa. Intanto, a proposito della coppia, hanno rivelato giorni fa: “Ci stiamo provando da un ...