(Di lunedì 9 gennaio 2023) Fra le innumerevoli classifiche che ogni giorno appaiono sui mezzi di comunicazione, non poteva mancare quella che riguarda lene più educate. Secondo lo studio realizzato dalla ...

Tiscali Notizie

Secondo lo studio realizzato dalla piattaforma di apprendimento globale delle lingue, Preply, lapiù educata d'Italia è. I parametri presi in considerazione Al risultato si è arrivati ...LENelle due maggioriitaliane, ad ogni modo, i sindaci Roberto Gualtieri e Beppe Sala ... In Veneto,ha già annunciato di non fare sconti a nessuno: azzerare 750mila sanzioni è un ... E’ Padova la città più educata d’Italia. Bene le metropoli, ultima Venezia