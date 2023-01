È morto Adam Rich | il piccolo Nicholas de La Famiglia Bradford | una vita drammatica fino all’ultimo giorno

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Il “classico” bambino americano come lo si immagina nelle pubblicità è stato l’ispirazione per il personaggio di Nicolasnella serie televisiva “La” quando aveva nove anni. Interpretava il figlio minore dei-che aveva l’abitudine di mettere in imbarazzo il padre, il giornalista Tom, nella serie andata in onda su Rai1 dal 1977 al 1981., che interpretava il, èprematuramente nelle scorse ore. La notizia è stata data da Tmz che ha spiegato come il corpo disarebbe stato trovato, privo di, nella casa di Los Angeles dell’attore. Non sono state date informazioni pubbliche rispetto alla causa del ...