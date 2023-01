È morta la nonna di Renzi | il post su Fb | Roccia di semplicità e amore

LA NAZIONE

Unadi 74 anni si è gettata sotto un camion per spingere via il nipotino. È successo a Casatenovo, in provincia di Lecco . La donna èsul colpo , mentre il bambino è rimasto illeso. ...Firenze - E'Anna Maria Pandolfi,di Matteo Renzi. Aveva 92 anni. E' lo stesso leader di Italia Viva ad annunciare la scomparsa della, madre di suo padre, Tiziano Renzi. - - E' morta la nonna di Matteo Renzi: "Eri una roccia di semplicità e amore" Sacrifica la sua vita per salvare quella di suo nipote. Una nonna di 74 anni si è gettata sotto un camion per spingere via il nipotino. È successo a Casatenovo, in provincia ...(Adnkronos) – Morta Anna Maria Pandolfi, nonna di Matteo Renzi. Aveva 92 anni. Lo annuncia lo stesso leader di Italia Viva sui social: “Ciao Nonna Anna, grazie del tuo esempio. Sei stata una roccia di ...