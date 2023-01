E la ' Capitol Hill' brasiliana infiamma il dibattito politico in Italia

la Repubblica

- Le opposizioni definiscono imbarazzanti le parole della premier: in un tweet, 5 ore dopo l'assalto, non ha mai citato Lula ma ha genericamente difeso le istituzioni democraticheMigliaia di sostenitori dell'ex presidente hanno occupato e devastato edifici governativi nella capitale Brasilia, in scene che hanno ricordato l'assalto a. 46 i feriti, 6 in gravi condizioni. Dopo diverse ore la polizia ha ripreso il controllo della situazione. Secondo il ministro della Giustizia è un atto di 'golpismo', Lula parla di "atti ... La democrazia sotto attacco: golpe tentato come a Capitol Hill, il modello Trump fa proseliti Le opposizioni definiscono imbarazzanti le parole della premier: in un tweet, 5 ore dopo l'assalto, non ha mai citato Lula ma ha genericamente difeso le istituzioni democratiche ...L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato ricoverato in ospedale a Orlando, in Florida, per “forti dolori addominali”.