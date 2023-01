“È incinta” Cicogna in arrivo per l’invidiata super vip | terzo figlio a 36 anni

(Di lunedì 9 gennaio 2023) La famiglia principesca di Monaco sta per allargarsi, secondo il gossip la 36enne Charlotte Casiraghi e il marito Dimitri Rassam saranno ancora genitori. A rimbalzare la notizia sono i giornali scandalistici francesi che non avrebbero dubbi sulla terza maternità della seconda figlia di Carolina. Charlotte è già mamma di due maschi: Raphaël, 8, avuto con l’attore francese Gad Elmaler e Balthazar, 4, avuto dall’attuale marito Dimitri Rassam. Sebbene la Casa Reale di Monaco al momento non si sia pronunciata per smentire o confermare la notizia, secondo il magazine francese sarebbe stata una fonte abbastanza vicina a Charlotte Casiraghi a passar loro l’informazione. Se la gravidanza dovesse venire confermata proseguirà di pari passo con quella del cugino Louis Ducruet,della principessa Stephanie e di Daniel ...

Trend-online.com

in volo Chiara Ferragni ha sempre detto di volere tre figli, proprio il numero perfetto come lo è stato per lei e le sue sorelle. Anche Fedez ha più volte ripetuto di amare la famiglia ...... la nuova moglie di Alec, ha postato un video dedicato a Ireland Baldwin in cui mostra l'emozione quando la big - family ha saputo dellain arrivo. L'attore 64enne ha altri sette figli con la ... Chiara Ferragni è incinta Fedez annuncia una rivelazione, ma lei ... UeD, che meraviglioso e inaspettato annuncio! L'amatissimo volto della trasmissione di Canale 5 lo confessa: aspetta un maschietto!Stefano Macchi, ex compagno di Anna Pettinelli, diventerà papà nei prossimi mesi. La sua fidanzata infatti, Elisa D'Ospina è incinta del ...