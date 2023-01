Durante il raccoglimento | Napoli colera

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Dall'Agenzia Ansa, l'onorevole Simona Loizzo, deputato della Lega e membro della Commissione Cultura della Camera dei Deputati: "Mentre tutto lo stadio di Marassi ricordava un uomo straordinario come Gianluca Vialli, si levavano cori tipo ''. L'ennesima vergogna è andata in scena a Genova e anche questa volta non succederà niente".