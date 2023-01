Ds | chiude in Italia 2022 da record | una vettura su tre E-tense

F-Mag

... insi dibatteva di nudi e censura. Ma forse quel poco che è cambiato è cambiato in peggio. ... il pomeriggio di festa per Liliana Cavani sinel più consueto dei modi: seguirà buffet.... al 'Picco' sisullo 0 - 0 Evidenza [ 25/04/2022 ] Lecce - Pisa: sfida ad alta quota ... Le probabili formazioni Sport [ 09/01/2023 ] Lecce Primavera a Roma per la Coppa. Preso il ... Netflix chiude il 2022 da leader in Italia | F-Mag Guarda che il concerto è gratis su youtube. In casa Franceschini non se ne erano accorti, ma gli italiani sì e hanno decretato lo straordinario fallimento della 'Netflix italiana', strombazzatissima d ...Cala il sipario su ItsArt, il costoso “palcoscenico della cultura italiana” voluto da Dario Franceschini come una sorta di Netflix all’italiana, ma che con solo 140mila abbonati aveva 246mila euro di ...