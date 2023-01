Gazzetta del Sud

'Non è stato un fulmine a ciel sereno, ma quando queste cose succedono è comunque un. Nelle ... 'Un'estate eravamo in vacanza ina festeggiare il suo compleanno, io mi misi a cantare ...Vuelvo al Sur / Voci dall'America Latina: Concerto al Palazzo Siotto di Cagliari Il gioco delle passioni tra dolcezza e, amore e disperazione, malinconia e leggerezza. Questa è la nuova ... Dramma in Sardegna, tenta di recuperare il cane caduto nel pozzo. Muore annegato un 22enne Dramma a San Teodoro, comune della provincia di Sassari, in Sardegna. Un ragazzo di 22 anni, Danilo Sulas, è stato trovato morto, dopo essere annegato in un pozzo nelle campagne in località Lutturai.Un paese attonito, piombato in un istante nel dramma per quella notizia arrivata nella tarda serata di ieri da Sappada. Mamoiada è un paese sotto choc per la morte di Bastiano Canu, uno degli uomini-s ...