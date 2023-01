Dramma in pista | 29enne muore sciando | schiantandosi contro cannone da neve | I numeri di una strage

Leggi su kronic

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Tragico incidente sulle piste da sci di Aprica, in Valtellina, dove un giovane di 29 anni ha perso la vita. Il 2022 è un anno orribile: troppi incidenti in montagna. Una vacanza sullasi è trasformata in tragedia per un giovane di 29 anni che ha perso la vita mentre stava scendendo lungo una delle piste più difficili di Aprica, località sciistica in provincia di Sondrio, una delle più frequentate della Lombardia, posizionata nella zona alpina della Valtellina. Incidente mortale ad Aprica (Kronic.it)L’incidente mortale nel quale ha perso la vita il giovane Giovanni Pieroni, residente a La Spezia, si è verificato sabato pomeriggio, poco dopo le 14, in seguito alla rovinosa caduta delavvenuta mentre stavalungo lanera ‘Magnolta Inferiore’. Si tratta dell’ennesima morte in montagna, dove si ...