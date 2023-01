DR chiude il 2022 con record vendite e fatturato a 448 mln

Italia Informa

Il FTSE MIB di Milanovicino a 25400 punti, come non accadeva dal febbraio, poco dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Del DAX 40 di Francoforte e dell' AEX di Amsterdam le performance ...Apis e Money View Fondate entrambe nel 2014, si incontrano nelper stringere un rapporto di ... Con un impiego annuo di oltre 1 miliardo di dollari, Money View,gli ultimi due bilanci in ... Cherry Bank: la divisione imprese di chiude il 2022 a +5% Il bilancio del 2022, infatti, si chiude con cassa positiva e pagamenti in anticipo ai fornitori. Nel dettaglio, l’attivo di cassa del Comune di Lecce, che per tutto l’anno trascorso non ha fatto ...Il 16 gennaio 2003 entrava in vigore la legge che per la prima volta in Italia sancì il divieto di fumare all'interno dei locali chiusi. E, a 20 anni da quella legge che al suo esordio ...