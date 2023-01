Donna presa a zampate dal proprio gatto | video

(Di lunedì 9 gennaio 2023) I nostri amici quadrupedi vogliono sempre stare al centro della nostra attenzione e fanno di tutto per ottenere ciò che vogliono. Occhi dolci, fusa, versi e attacchi, sono alcune delle armi che hanno a disposizione per accaparrarsi ilspazio e sono pronti a tutto pur di essere l'unico pensiero che abita nella nostra mente. Occhi aperti, potrebbero sferrare la loro mossa in qualsiasi momento!

Cinque Quotidiano

Lamentre si trovava in un sentiero impervio in solitaria è caduta rovinosamente a terra ...ma una volta recuperata è stata portata all'elisuperficie di Filettino ( Frosinone ) dove è stata...sapesse che mi sonouna cotta per lui mi manderebbe a quel paese per preservare l'amicizia ... iO©RIPRODUZIONE RISERVATA FURTI IN APPARTAMENTO, PRESA UNA DONNA A ROMA Scegliere è un lusso, in amore, ma è anche un'arte. La lettera di una lettrice che si accorge di provare qualcosa di più per il migliore amico del suo fidanzato ...Uno studio rivela dati preoccupanti sulle pensioni in Italia e nel Mondo: le donne ricevono molti meno soldi rispetto agli uomini. Ecco le cause.