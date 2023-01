Domenico Modugno | due Grammy in una sera

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Correva l’anno 1959. Tutto il mondo cantava a squarciagola un inno liberatorio, che viene premiato con ben treAwards. Quelladel 4 Maggio, lo show più americano che esista, vide trionfare l’azzurro italiano, “Nel blu dipinto di blu” di. Soltanto l’anno prima, l’artista pugliese con la sua giacca color carta da zucchero, in doppiopetto con i revers ton sur ton, aveva vinto il Festival di Sanremo. Dove, a braccia spalancate, un cantante non si era mai visto. Il primo italiano con iNegli anni Cinquanta, anche l’industria musicale americana decideva di glorificarsi con una prestigiosa cerimonia. Proprio come era il Premio Oscar per il cinema, gli Emmy per la televisione e i Tony Awards per il teatro. Nascevano così iAwards, dal nome del ...