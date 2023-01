(Di lunedì 9 gennaio 2023) Tra sabato 26 novembre 2022 all'8 gennaio 2023, la stagione sciistica diregistra un +4% sia per iagli impianti, che anche per i(sciatori in pista). L'...

Tra sabato 26 novembre 2022 all'8 gennaio 2023, la stagione sciistica diregistra un +4% sia per i passaggi agli impianti, che anche per i primi ingressi (sciatori in pista). L'analisi del solo periodo natalizio e di fine anno fa registrare risultati ...La località più costosa per chi vorrebbe sciare per una settimana, sembrerebbe il comprensorio, in Veneto, che quest'anno pare sia arrivato a costare 325 euro. Invece, la più ... Dolomiti Superski: a Natale +18% passaggi e +15% primi ingressi (ANSA) - BOLZANO, 09 GEN - Tra sabato 26 novembre 2022 all'8 gennaio 2023, la stagione sciistica di Dolomiti Superski ...Trascorse le feste natalizie, storicamente il periodo con maggiore afflusso nelle località sciistiche, è tempo di un primo bilancio, chiaramente parziale, della stagione invernale del Dolomiti Supersk ...