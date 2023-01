Divorzio breve | Meloni accelera sulla riforma del processo civile Giudici e avvocati protestano

Leggi su tpi

(Di lunedì 9 gennaio 2023) La maggioranzai tempi delladel, che debutterà quattro mesi prima del previsto. Dal 1° marzo infatti, entrerà in vigore la nuova procedura unificata che regolerà le separazioni, i divorzi e altri giudizi civili riguardanti famiglie e minori, con l’eccezione delle adozioni, di competenza sia del tribunale ordinario, che di quello per i minorenni o del giudice tutelare. Ad anticipare le scadenze è stata la legge di bilancio, che ha modificato le norme transitorie dellaCartabia del, che sarebbe dovuta entrare in vigore il 30 giugno. Una scelta presa “alla luce di interlocuzioni con la Commissione Ue sul monitoraggio delle riforme previste dal Pnrr”, ha riportato Il Sole 24 Ore, citando fonti ...