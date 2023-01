Digitalizzazione e delivery | ecco come la pandemia ha cambiato il nostro presente

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Lavoro e istruzione ai tempi del Covid In primo luogo, provando ad analizzare il grande aiuto della tecnologia in tempi di, c’è da dire che quest’ultima ha permesso a molti di continuare a lavorare da casa, garantendo la continuità delle attività lavorative nonostante le restrizioni di spostamento. Grazie a programmi di videoconferenzaZoom, Skype e Google Meet, è stato possibile mantenere i contatti con i colleghi e partecipare a riunioni e meeting virtuali. Inoltre, la diffusione del cloud computing ha consentito ai lavoratori di accedere ai documenti e alle risorse aziendali in modo sicuro e veloce, indipendentemente dalla loro posizione geografica. La tecnologia ha inoltre svolto un ruolo cruciale nella didattica a distanza, che è stata adottata da scuole e università di tutto il mondo per garantire la continuità dell’apprendimento ...

