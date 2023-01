(Di lunedì 9 gennaio 2023) Prima del 24 febbraio 2022, la maggior parte degli americani concordava sul fatto che gli Stati Uniti non avessero interessi vitali in gioco in... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Foglio

...quello che il New York Times ha definito 'uno degli studi di architettura più ammirati al". ... Making Sense Design Museum di Londra - 7/04 - 30/07/2023 Da sempre in prima fila peri ...... per una categoria che è un campionato del, registrare tutto questo fermento non può che essere positivo se tutto questo interesse verrà incanalato in maniera corretta. Di sicuro,la '... Difendere il mondo libero. Un saggio di Robert Kagan Gli interessi degli Stati Uniti, da sempre divisi tra la sicurezza della nazione e il sostegno all’ordine liberale nel mondo, sono stati messi di nuovo alla prova dall’invasione dell’Ucraina. Dittatur ...Il leader ucraino ha scelto Washington per la sua prima visita ufficiale oltreconfine dall'inizio del conflitto, consapevole del peso americano nelle sue possibilità di vittoria ma anche della necessi ...