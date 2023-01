“Deve uscire lui” GF Vip 7 | la scoperta a poche ore dalla puntata

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Chi uscirà nella prossimadel GF Vip 7? Tutto pronto per il ritorno all’edizione del lunedì. Come qualcuno avrà notato, sabato scorso Mediaset ha lasciato spazio alla regina del weekend, Maria De Filippi col suo Amici. Il GF Vip quindi andrà in onda stasera, lunedì 9 gennaio 2023 alle solite 21:45. E la domanda che si stanno per fare tutti è: chi uscirà stasera? Come ricorderete al televoto ci sono tre concorrenti. In nomination troviamo: Oriana Marzoli, Davide Donadei e Dana Saber. Ora bisognerà capire chi tra questi tre è il meno votato e soprattutto chi sarà il preferito dai telespettatori. Tra l’altro, chi avrà il maggior gradimento da parte del pubblico potrà decidere chi degli altri due mandare direttamente al televoto per l’eliminazionecasa del Grande Fratello Vip. Cosa ci si aspetta quindi da questa scoppiettante serata ...