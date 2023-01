Demme | il Napoli ha fatto la sua scelta | fari puntati sul tedesco

CalcioNapoli24

(4 - 3 - 3): Meret 6.5; Di Lorenzo 6.5, Kim 6 (1' st Rrahmani 6.5), Juan Jesus 6.5, Mario ... In panchina: Marfella, Sirigu,, Olivera, Simeone, Bereszynski, Zerbin, Zedadka, Ostigard, ...(4 - 3 - 3): Meret 6.5; Di Lorenzo 6.5, Kim 6 (1 st Rrahmani 6.5), Juan Jesus 6.5, Mario Rui ... In panchina: Marfella, Sirigu,, Olivera, Simeone, Bereszynski, Zerbin, Zedadka, Ostigard, ... Sirigu e Demme via da Napoli a gennaio CorSport: il club lascerà a loro ogni decisione Le pagelle di Sampdoria-Napoli 0-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la diciassettesima giornata di Serie A 2022/2023. Si mette subito in discesa per la capolista al Ferra ...Il Napoli potrebbe vedersi costretto a negoziare la cessione del giocatore, che ha molte pretendenti sulle sue tracce all'estero ...