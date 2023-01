Degrado e rifiuti nel palazzo | evacuate 50 persone

(Di lunedì 9 gennaio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Incendio alle prime ore del giorno di lunedì 9 gennaio a Milano, in via Cavezzali 11, dove le fiamme si sono levate da un appartamento del civico 11, nell’ex residence Jolly. Uno stabile che versa in stato die all’interno del quale a prendere fuoco sono stati alcuniaccatastati all’interno di un appartamento. ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

ilmattino.it

Lo stabile versa nelda anni e al suo interno sono presenti cumuli di masserizie e. .Sembra che le fiamme siano state causate dai: l'edificio, infatti, versava in condizioni di. La dinamica . I soccorsi . L'edificio abbandonato . La dinamica. L'incendio nello stabile ... Sant'Arpino: degrado in piazza Bosso tra atti vandalici, rifiuti e scritte volgari Milano brucia. La mattina di lunedì 9 gennaio, in via Cavezzali, si è verificato un incendio in un edificio. Si tratta di uno stabile occupato da decine di persone senza fissa dimora, circa 50 sarebbe ...TREVISO - "Una vergogna che indigna noi residenti, impotenti di fronte all'arrogante protervia di questi delinquenti, e sconcerta i turisti, assai numerosi in questo lungo ponte d'inizio anno" ...