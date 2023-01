Decreto Milleproroghe | le principali novità di interesse per Enti Locali e Società pubbliche

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Print this article Font size - 16 + Il- legge n. 198, recante " Disposizioni urgin materia di termini legislativi ", c.d. "", è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 303, lo scorso 29 dicembre 2022. In vigore dal 30 dicembre 2022, ilha introdotto una serie di slittamdi termini eterogenei, alcuni dei quali anche di...

Il decreto-legge n. 198, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", c.d. "decreto Milleproroghe", è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 303, lo scorso 29 dicembre 2022. In vigore dal 30 dicembre 2022, il decreto Milleproroghe ha introdotto una serie di slittamenti di termini ...Il decreto Milleproroghe dev'essere convertito in legge entro il 17 gennaio. Martedì alle 15 le c... Proroga di un anno a concessioni balneari, il piano di Meloni Nonostante il Decreto Milleproroghe abbia sbloccato i rinnovi dei contratti con aumento delle tariffe, facendo saltare la sospensiva: lo .... Gli impianti di stoccaggio in Germania erano pieni all'88, ...Aumenti in vista sul fronte dell'energia. Dopo che il decreto Milleproroghe ha fatto saltare ufficialmente il divieto alle modifiche unilaterali dei contratti di luce e gas da parte delle ...