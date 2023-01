Deadpool 3 | Hugh Jackman | Ho solo sei mesi di tempo per rimettermi in forma

(Di lunedì 9 gennaio 2023)haseidiper raggiungere lafisica di Wolverine, che farà ritorno in3, ma ammette di essere già piuttosto inpeer via dell'impegno a Broadway.si prepara a fare ritorno nei panni del mutante Wolverine in3. Il divo australiano è consapevole di non averda perdere visto che haseidiper rimettersi in. In una nuova intervista su Who's Talking To Chris Wallace di HBO Max, l'attore parla di quantoci vorrà per tornare inper interpretare il supereroe spiegando: "Ho imparato ...

