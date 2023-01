La Gazzetta dello Sport

Per giocare, giocherà. C'è solo da capire se Pioli lo collocherà al centro dell'attacco o nel cuore della trequarti. Charles Deaspetta il Torino in Coppa Italia e al cielo sale l'ennesima preghiera. Sua, della dirigenza e dei tifosi: dio del calcio, fa' che questa sia la partita della rinascita. Si esagera, ...... ma questo è il calcio, nongiocare bene, ma fare un gol in più dell'avversario. Poi si può ... Saelemaekers (Gabbia al 85'), Díaz (Pobega al 70') Leao, Giroud (Deal 85') ROMA : Rui ... De Ketelaere, serve la scossa. E Pioli per dargliela lo farà giocare Il tecnico dei rossoneri e il problema portieri: “Mike vuole tornare ma il muscolo non risponde come dovrebbe. Vasquez ha una bella personalità. Titolare in coppa Vedremo...” ...Il belga è apparso brillante nella mezzoretta di gioco contro la Salernitana, dopo due mesi in ombra. E i tifosi lo spingono ...