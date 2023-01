DART | i primi risultati

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Gli scienziati continuano ad analizzare i dati raccolti il 26 settembre 2022 per scoprire se la tecnica dell'impattatore cinetico potrà effettivamente essere utilizzata in futuro per la difesa planetaria.

HDblog

Se gli azzurri dovessero arrivarenel Gruppo E, affronterebbero la vincente del Gruppo B ... nel Gruppo D sono invece comprese Spagna (Nadal e Badosa i numeri uno), Gran Bretagna (Norrie e), ...A Sydney, per la Spagna, saranno Paula Badosa e Pablo Carreno Busta a cercare la rimonta contro la Gran Bretagna:ed Evans avranno il match point, visto il 2 - 0 dopo idue incontri. Nel ... Missione Dart e deviazione dell'asteroide: arrivano i primi risultati Splinter of the Mind's Eye (La gemma di Kaiburr) di Alan Dean Foster, 1978. Siamo proprio agli albori dell'Universo Espanso, con un progetto molto ingenuo ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.41 50% di prime in campo con il 71% di resa per Pegula. Pesante per Trevisan il bilancio con il servizio: appena il 46% di punti vinti. CHIUDE PEGULA! La st ...