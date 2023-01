Daredevil | l' ex-showrunner contro le cancellazioni a riprese in corso | Deve finire

NerdPool

Il regista e sceneggiatore, noto principalmente per aver scritto la serie Netflix su, è intervenuto in seguito all'ennesima cancellazione di un prodotto che era già stato rinnovato in ...... She - Hulk è Ally McBeal coi super eroi, risponde laLEGGI: She - Hulk e la difficoltà di tenere segreta l'apparizione diLEGGI: She - Hulk: quale sarà il futuro di Hulk LEGGI: ... Daredevil: lo showrunner contro le scelte di Hollywood Lo sceneggiatore di Daredevil ha detto la sua sulla recente pratica di cancellare show e film a riprese ancora in corso o terminate.Former Daredevil showrunner Steven DeKnight has revealed his thoughts on the matter, suggesting the Hollywood unions need to take note of the new practice the next time the two sides meet for ...