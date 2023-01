Danilo muore a 22 anni per salvare il cane | l’allarme della mamma e la terribile scoperta

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Era andato a fare una passeggiata con il suo, poi non ha fatto più rientro a casa. A dareè stata sua madre che non lo ha visto rientrare. Tragedia nelle campagne di San Teodoro (Olbia): un ragazzo di 22Sulas, è stato trovato morto in un pozzo: probabilmente si era tuffato per recuperare il suoche era caduto all’interno: il giovane è stato trovato senza vita annegato questa mattina – 9 gennaio – in fondo ad un pozzo nella frazione di Lutturai. Sono in fase accertamento le causemorte diSulas, ma da una prima ricostruzione potrebbe essersi trattato di un incidente. Sul posto Vigili del fuoco e carabinieri: una tragedia che lascia sotto choc tutta la Gallura, infatti il ragazzo era molto conosciuto, era un appassionato ...