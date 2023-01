Daniele Dal Moro smaschera una gieffina | “Fa cose che non mi piacciono”

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Il modello veroneseDalsi scaglia contro gli atteggiamenti di una vipponaDalcontinua a essere in tutto e per tutto uno dei principali protagonisti di questa settima edizione del GF Vip. Il modello veronese, tra i più sinceri e apprezzati gieffini del reality condotto da Alfonso Signorini, nelle ultime ore ha messo nel mirino gli atteggiamenti di Nicole Murgia. L’attrice e sorella del calciatore Alessandro, è da poco entrata in Casa ma sembra non aver attirato troppi consensi da parte degli altri vipponi e del pubblico, anzi. Anche Dalha voluto evidenziare i comportamenti della ventinovenne romana, che è riuscita a mettersi contro una larga fetta di concorrenti nelle prime settimane di gioco. Nel corso di una chiacchierata con l’ex Uomini e Donne Davide Donadei, ...

ilgazzettino.it

... Giovanni Todescan, Francesco Freyrie,Prato con Federico Tiezzi scene Marco Rossi - ...10 Studenti 18 (posto in Galleria) Biglietteria TEATRO GIOCO VITA via San Siro 9 - 29121 Piacenza...... Oriana Marzoli ha rivolto le sue attenzioni aDel Moro e Luca Onestini. Sembrava interessata ad entrambi, poi si è detta maggiormente attrattabel romagnolo. Infine è tornata tra le ... Daniele Dal Moro, la confessione che spezza il cuore al Gf Vip: «Ho vissuto in strada con i clochard e fumavo La modella venezuelana scoppia in lacrime nella casa del GF Vip: tensione tra Oriana e Luca Onestini Cresce la tensione nella casa più spiata d’Italia. Nella notte è andato in… Leggi ...Oriana Marzoli ha svelato chi è l'uomo del suo cuore e, strano ma vero, non è un concorrente del GF Vip. Non solo, ha anche offenso Fedez e Salmo.