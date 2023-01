Dai Coldplay a Springsteen | i grandi eventi live del 2023 sono da tutto esaurito

(Di lunedì 9 gennaio 2023) L'appuntamento è per giugno allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli (il 21 e 22) e a San Siro a Milano (il 25, 26, 28 e 29). Caccia al ticket anche per il ritorno in Italia del Boss (l'ultima ...

Agenzia ANSA

L'appuntamento è per giugno allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli (il 21 e 22) e a San Siro a Milano (il 25, 26, 28 e 29). Caccia al ticket anche per il ritorno in Italia del Boss (l'ultima ...... clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Musica I concerti più attesi del 2023:a Harry Styles. FOTO Le ... I grandi live del 2023, dai Coldplay a Springsteen Un’abbuffata di musica, soprattutto d’estate, grazie al ritorno dei grandi eventi dal vivo che riporterà nel nostro Paese finalmente anche i tanti artisti stranieri attesi ormai da tempo. Vasco, Tizia ...Dopo un 2022 che ha visto, soprattutto in estate, un'abbuffata di musica dal vivo, il 2023 si annuncia non da meno, grazie anche al ritorno dei grandi eventi live con protagonisti gli artisti stranier ...