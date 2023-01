Da Twitter – L’Aston Villa ha raggiunto un accordo per la firma del talentuoso attaccante Rory Wilson…

(Di lunedì 9 gennaio 2023)haunperre il suo primo contratto da professionista con ilWilson, considerato uno dei talenti dell’Academy più interessanti per il futuro #AVFC L’sarà completato presto, Wilson ha segnato 17 gol quest’anno — si è unito all’AVFC dai Rangers. pic..com/ZU16KfUeQ0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 5 gennaio 2023 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com.

Sportitalia

''Avevo appena visto Mo Salah segnare controVilla, sorseggiando mezza birra, quando ho cominciato ad ...'autore del 'Il ... Ora racconta sula sua drammatica esperienza attraverso il ...I tabloid inglesi riferiscono che'estremo difensore dell'... Martinez non è'unico cliente della Elite Protection Dogs: a ... Instagram (clicca qui) e(clicca qui) Non perderti le ... Aston Villa, Maguire vicino: sarebbe in uscita dal Manchester United