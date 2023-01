Da Pnrr 623 mln per rafforzare siti Pa e 6 mld per digitalizzazione

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 gennaio 2023) (Adnkronos/Labitalia) - L'importanza di proteggere la Pubblica amministrazione italiana dalle minacce informatiche, come frodi, ricatti e attacchi terroristici e tutti i rischi posti dalla criminalità informatica, non è sfuggita all'occhio dei legislatori che hanno redato il Piano nazionale di ripresa e resilienza. A ricordarlo è un focus di Centro Studi Enti Locali (Csel), realizzato per Adnkronos, che sottolinea come al rafforzamento delle difese deidelle nostre istituzioni pubbliche sono stati, infatti, destinati 623 milioni di euro che sono serviti, tra le altre cose, a coprire i costi legati alla nuova Agenzia per la Cybersicurezza nazionale. Istituita da un decreto-legge nel giugno 2021, al finanziamento dell'Agenzia sono stati destinati: due milioni di euro nel 2021, 41 milioni per l'anno corrente, 70 milioni per il 2023, 84 milioni per il 2024, 100 ...