Da Capitol Hill a Brasilia | anatomia di due assedi alla democrazia

E' stata labrasiliana . Era nell'aria da settimane, ma in pochi credevano di poter davvero assistere alle stesse identiche scene: esattamente due anni dopo l'assalto al Congresso di Washington e ......riusciti a sfondare il cordone di sicurezza e diverse decine di loro sono riuscite a salire su una rampa dell'edificio per occupare il tetto L''irruzione ricorda quella di due anni fa al... Assalto Capitol Hill: partner agente morto fa causa a Trump chiedendo 10 milioni di dollari di danni ROMA (ITALPRESS) – Piazza dei Tre Poteri come Capitol Hill. Due anni dopo, Brasilia come Washington. Ancora un assalto alle istituzioni da parte di migliaia di sostenitori di un ex presidente che non ...In Brasile migliaia di sostenitori dell’ex presidente Jair Bolsonaro hanno assaltato i palazzi del potere. Le immagini che arrivano dalla capitale Brasilia sono impressionanti e ricordano quelle dell’ ...