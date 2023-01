(Di lunedì 9 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Lademandata aiè estremamente delicata. E’ importante individuare deiche possano svolgere unanei confronti del mondo giudiziario nell’interesse, oltre che del governo e della stessa magistratura, in primis dei cittadini”. Lo afferma all’Adnkronosocato Paolo, che si èal Csm recependo così “la sollecitazione di diversi colleghi e magistrati”. “Da Tangentopoli in poi il Paese è ingessato: da decenni viviamo gli effetti nefasti di un rapporto tossico tra potere politico e giudiziario”, osservasecondo il quale andrebbe cercato un “compromesso con la magistratura, ...

Adnkronos

... esponente del Pd, è stato sindaco, deputato una volta, senatore per tre legislature, sottosegretario con Letta e Renzi, membro delsu indicazione del suo partito,alla presidenza della ......è intervenuta la sospensione dell'efficacia del provvedimento di nomina deldi Marino da parte del Tribunale amministrativo regionale di Roma su un ricorso presentato da un altroal ... Csm, candidato l'avv. Palleschi: "Membri laici svolgano funzione dialogante e distensiva" Mancano otto giorni all'elezione dei dieci membri laici del Csm e in Parlamento non c'è aria di intesa tra maggioranza e opposizione. E questo è un guaio per l'esecutivo, che senza un Consiglio superi ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...