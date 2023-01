Crosetto incontra coppia di Carabinieri che ha arrestato a Milano aggressore Stazione Termini

(Di lunedì 9 gennaio 2023) (Agenzia Vista) Roma 9 gennaio 2023 Al termine della presentazione della fiction sul Generale dalla Chiesa, oggi a Roma, il Ministrosi è congratulato personalmente con i due(marito e moglie) che, liberi dal servizio, hanno fermato il responsabile dell'aggressione a una turista israeliana, avvenuta nei giorni scorsi alladi Roma.ndo il Vice Brigadiere Filippo Consoli e l'Appuntato Nicoletta Piccoli, il Ministro ha sottolineato come, ancora una volta, professionalità, dedizione e coraggio delle donne e degli uomini dell'Arma sono centrali per la sicurezza dei cittadini. “Il vostro gesto è il segno tangibile di uno Stato presente e sempre al fianco degli italiani e raccoglie la preziosa eredità del Generale dalla Chiesa”, ha concluso il Ministro. Fonte: ...

Il ministro della Difesa, Guido, lunedì 9 gennaio 2023, ha voluto congratularsi personalmente con i due Carabinieri (marito e moglie) che, liberi dal servizio, hanno fermato il responsabile dell'aggressione a una turista ...MeloniWeber, il leader del Partito popolare europeo in vista del rinnovo del Parlamento ...:"le scelte della Bce mettono a rischio l'Italia' In dicembre le bollette del gas sono state ... Aggressione a turista israeliana, Crosetto incontra i carabinieri - Il ... Roma, 9 gen. (askanews) - Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, lunedì 9 gennaio 2023, ha voluto congratularsi personalmente con i ...ROMA (ITALPRESS) – “Il giudizio degli economisti è lo stesso da anni perchè l’Italia ha un debito pubblico altissimo, solo che questo fattore non ha pesato negli ultimi anni perchè c’è stato il whatev ...