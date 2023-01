Cristina Marzoli | chi è la mamma di Oriana del GF Vip | da tempo incaricata a gestire le sue finanze

(Di lunedì 9 gennaio 2023)è ladidel Grande Fratello Vip. La venezuelana è molto legata dalla donna e, in più di una occasione, proprio la signora è scesa in campo per difendere la figlia., chi è ladidel GF Vip, ha visto la figlia partecipare a reality... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Blog Tivvù

... infatti, negli ultimi giorni, i due si sono molto avvicinati; Sorpresa per Orianaarriva la madre; Sorpresa per Micol Incorvaia : la sorella Clizia e il padre Salvatore. I #...Sorprese per due 'vipponi': per Orianaarriva la madree per Micol Incorvaia la sorella Clizia e il padre Salvatore. Alberto De Pisis ed Edoardo Donnamaria vivono una nuova fase ... Cristina Marzoli, chi è la mamma di Oriana del Grande Fratello Vip In vista della prossima puntata, sono emerse alcune importanti anticipazioni sulla casa più piata d'Italia: ecco cosa accadrà ...Copyright © 1999-2023 RTI S.p.A. Business Digital – P.Iva 03976881007 – Tutti i diritti riservati – Per la pubblicità Mediamond S.p.A. – RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) ...