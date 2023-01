Cremonese | Alvini amareggiato | 'Dobbiamo chiedere scusa | non siamo quelli del primo tempo'

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Lasi arrende al Verona per 0 a 2 sul terreno del Bentegodi. I grigiorossi non riescono per l'ennesima volta a centrare la prima...

...Lasi arrende al Verona per 0 a 2 sul terreno del Bentegodi. I grigiorossi non riescono per l'ennesima volta a centrare la prima vittoria in Serie A. Nel post partita Massimilianoha ...Il primo tempo si chiude sul 2 - 0 tra le proteste degli uomini di, che in pieno recupero ... In fondo alla classifica c'è ora la, ultima da sola con appena 7 punti all'attivo e ancora ...Il tecnico grigiorosso ha parlato in conferenza stampa al termine del match perso contro il Verona «Abbiamo disputato una brutta partita, non certo quella che volevamo fare: forse abbiamo risentito de ...Massimiliano Alvini ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita persa dalla Cremonese contro l’Hellas Verona. “Abbiamo fatto una brutta partita – spiega Alvini – non era questo ciò che ...