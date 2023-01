Cremona | lutto cittadino per Vialli | un minuto di silenzio in Comune

(Di lunedì 9 gennaio 2023) La città diha proclamato ilcittadini per la scomparsa di Gianluca, ex attaccante scomparso per un tumore Quest’oggi aè stato proclamatoper la scomparsa di Gianluca. Alle ore 12 i dipendenti e gli amministratori comunali hanno inoltre osservato undinel Cortile Federico II di Palazzo Comunale mentre risuonavano i rintocchi della campana della Torre Civica. Questa sera, alle 18:30, è invece in programma una messa in suffragio nella parrocchia di Cristo Re. L'articolo proviene da Calcio News 24.

