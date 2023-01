Covid | scoperta nuova variante “Kraken” | i dettagli

(Di lunedì 9 gennaio 2023) È stata chiamataladelda poco dagli scienziati e che sta comunque mettendo in allerta gli esperti. il suo nome ufficiale è XBB.1.5 e si tratta di unafacente parte della famiglia di Omicron. L’Organizzazione mondiale della sanità comunque rassicura la popolazione dicendo che “non esiste indicazione di una maggiore gravità associata a queste sottovarianti in monitoraggio rispetto a precedenti lignaggi Omicron”. Quindi delladelnon preoccupano gli effetti negativi che porta sulla salute ma quanto la rapidità nell’infettare le persone. Infatti, è la doppia mutazione che la rende più trasmissibile della sua parente più stretta. Al momento sono sei le sottovarianti ...

Sky Tg24

