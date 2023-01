Covid oggi Toscana | 151 contagi e nessun morto | bollettino 9 gennaio

(Di lunedì 9 gennaio 2023) (Adnkronos) – Sono 151 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19. Non si registrano morti. I nuovi casi, 46 confermati con tampone molecolare e gli altri 105 con test rapido, sono lo 0,01% in più rispetto al totale del giorno precedente. Il numero deiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.574.755. I guariti crescono dello 0,04% (647 persone) e raggiungono quota 1.489.923 (94,6% dei casi totali). I dati, relativi all’andamento della pandemia, sono quelli accertatisulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento inrisultano pertanto 73.433 positivi, -0,7% rispetto a ieri. Di questi 443 (6 in meno ...

Adnkronos

