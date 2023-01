Covid oggi Italia | più contagi in ultima settimana | report Gimbe

(Di lunedì 9 gennaio 2023) (Adnkronos) – Ricominciano a crescere in. Il monitoraggio indipendente della Fondazionerileva, nella30 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023, rispetto alla precedente, una risalita, con 135.977 nuovi casi contro 122.099, per un aumento percentuale dell’11,4%. “Sul fronte dei nuovi casili – dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione– si registra un aumento con una media mobile a 7 giorni di oltre 19mila casi al giorno”. I nuovi casi crescono in 14 Regioni: dal +1,4% del Veneto al +44,4% della Puglia. Sette Regioni registrano invece un calo: dal -0,4% del Piemonte al -45% della Valle D’Aosta. In 67 Province si rileva un aumento dei nuovi casi (dal +0,5% di Ascoli Piceno al +62,6% di Bari), in 40 una ...

Adnkronos

In termini assoluti, i posti lettooccupati in area critica, raggiunto il massimo di 347 il 12 novembre, sono scesi a 304 il 30 dicembre per risalire a quota 319 il 5 gennaio. In area medica, ...Cosi' Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe chepubblica il monitoraggio30 dicembre - 5 gennaio. 'Resta valida - prosegue - la raccomandazione di usare le mascherine nei ... Covid oggi Emilia, 9.406 contagi e 77 morti: bollettino ultima settimana Sono 151 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 46 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 105 con test rapido ...Il presidente Cartabellotta lancia l’allarme sullo screening effettuato su chi arriva dalla Cina: non serve a fermare la diffusione del Covid, ...