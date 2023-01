Covid nel Lazio | bollettino 9 gennaio | 836 contagi e sette vittime - Cronaca - quotidiano net

RomaToday

Il comparto ha così superato i livelli pre -: il turnover del 2019 era pari infatti a 10,1 miliardi di euro. Con riferimento ai singoli micro - comparti qui esaminati,2022 risultano tutti ...Curva in discesa. Sono 500 i nuovi positivi a Roma città. In aumentano i ricoverati (+28), rapporto positivi - tamponi ... Covid, per il ministero della Salute nel Lazio il rischio torna "alto" Le scorte stanno terminando, con cosa ci cureremo Covid e guerra in Ucraina sono le cause principali della carenza dei farmaci che sta colpendo l'Italia. L'aumento dei costi di produzione nonché la m ...Da mesi è in corso una guerra tra il governatore della regione Veneto Luca Zaia e i suoi solerti alleati, da una parte, e Andrea Crisanti, ex professore di Microbiologia dell’Università di Padova e at ...