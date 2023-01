Covid | le notizie di oggi Gimbe | in aumento contagi +11 | 4% e decessi +9 | 8% LIVE

(Di lunedì 9 gennaio 2023) E' quanto emerge dal monitoraggio della Fondazionerelativo alla settimana 30 dicembre 2022-5 gennaio 2023. Aumentano, inoltre, i nuovi casi (135.977 a fronte dei 122.099 della settimana precedente), mentre sono in calo gli attualmente positivi, le persone in isolamento domiciliare e i ricoveri con sintomi. Stabili, invece, le terapie intensive. La Cina intanto ha revocato le misure di quarantena per chi entra nel Paese e riaperto il confine con Hong Kong, dopo quasi tre anni di linea dura contro il-19

Agenzia ANSA

La Cina intanto ha revocato le misure di quarantena per chi entra nel Paese e riaperto il confine con Hong Kong, dopo quasi tre anni di linea dura contro il- 19... perché nel giro di un paio di anni hanno stretto i denti prima per il, poi per la crisi dei ... 3 condivisioni Condividi Tweet Giuseppe Biondo FONTERelazionate Economia e Mercato Samsung ... Covid: nei non vaccinati tra 60-79 anni mortalità 6 volte maggiore La curva dei casi di Covid in Italia risale, con un aumento dell'11,4% nella settimana dal 30 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023 rispetto a quella precedente secondo il monitoraggio della Fondazione Gimb ...La provincia più popolosa della Cina, Henan, ha quasi il 90% dei suoi residenti infettati dal Covid , ha dichiarato oggi un funzionario della sanità regionale, mentre il Paese si trova ad affrontare u ...