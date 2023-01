Covid | la nuova variante Kraken è più trasmissibile | cosa sappiamo finora

Focus

Lastrategia contro ildelle autorità di Pechino viene sottolineata dai quotidiani cinesi: "la vita va avanti di nuovo" scrive in un editoriale il giornale ufficiale del partito comunista ...... anche se non si diffondono più i dati , non per questo è cessato l ' allarmee la necessità di varare unacampagna di vaccinazione per evitare una risalita dei contagi. Lo stesso schema ... Covid: nel 2023 avremo vaccini di nuova generazione CUNEO CRONACA - Il Ministero della Salute ha emanato, in data 31 dicembre 2022, una Circolare che stabilisce le modalità attuative del regime di autosorveglianza ed isolamento, prevedendo un percorso ...A quasi tre mesi dal giuramento del governo di Giorgia Meloni e a più di cento giorni dalle elezioni politiche, in Parlamento non esistono ancora due importanti commissioni: quella di Vigilanza sulla ...