Covid | la doppia mutazione acquisita dalla variante Kraken che continua a crescere in Usa

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Rilevata già lo scorso ottobre a New York laXBB 1.5 denominatain Usa. I dati dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) dicono cheè stata responsabile del 27,6% dei contagi e tallona la sotto-BQ.1.1 che resta ancora dominante con il 34,4% delle infezioni. A seguire la sotto-BQ.1 al 21,4%. Silenziosa per quasi due mesi solo da inizio dicembre che ha iniziato acon una progressione che ha stupito gli esperti: nella settimana conclusasi il 10 dicembre era responsabile del 4,3% dei contagi; la vigilia di Natale era all’11,5%; nella settimana conclusasi il 7 gennaio al 27,6%. Nei giorni scorsi l’European Centre for Disease Prevention and Control ha dichiarato in una nota che ...

